Hindistan'da izleyenleri hayrete düşüren olay! Kulağına yılan giren kadının kurtarılma çalışmaları ağızları açık bıraktı!

Hindistan'da yayımlanarak gündem olan bir videoda kulağına yılan kaçan kadının kurtarılma çalışmaları izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News

Hindistan'da meydana gelen ve eşine az rastlanacak durumu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sarı renkte olduğu görülen ve sadece baş kısmının gözüktüğü yılanın kadının kulağının içinde görülmesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Kadının kulağındaki yılanın çıkarılma anı ise saniye saniye kamera ile kayda alındı.

Hindistan'da izleyenleri hayrete düşüren olay! Kulağına yılan giren kadının kurtarılma çalışmaları ağızları açık bıraktı!

"YILAN KULAĞA GİRDİ"

Hindistan merkezli bir sosyal medya yıldızı olan Chandan Singh tarafından 20.126 takipçisine gönderilen tuhaf Facebook klibinin başlığında "Yılan kulağa girdi" şeklinde bir paylaşım yapılarak gündem olan video paylaşılıyor.

Hindistan'da izleyenleri hayrete düşüren olay! Kulağına yılan giren kadının kurtarılma çalışmaları ağızları açık bıraktı!

DOKTOR BİR TÜRLÜ BAŞARILI OLAMADI

Çekilen videoda doktor olduğu görülen kişi kadının kulağındaki yılanı kurtarmaya çalışıyor ancak video boyunca pek de başarılı olamıyor. Cımbız ile yılanı olduğu yerden çıkarmaya çalışan doktor her seferin de yılanın tepkisi ile karşılaşıyor.

screenshot-2-002.jpg

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz"
Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti! Ülkede endişe sürüyor!
Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti! Ülkede endişe sürüyor!
Rusya - Ukrayna savaşı bitecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov çok net konuştu, umutları bitirdi
Rusya - Ukrayna savaşı bitecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov çok net konuştu, umutları bitirdi
Kraliçe'nin ölümünü doğru tahmin eden adam, Kral Charles için de tarih verdi! Tüm dünya bunu konuşuyor!
Kraliçe'nin ölümünü doğru tahmin eden adam, Kral Charles için de tarih verdi! Tüm dünya bunu konuşuyor!
Zamanın ötesinde bir yazar olan Oscar Wilde'ın eserlerinden en sevilen 20 alıntı...
Zamanın ötesinde bir yazar olan Oscar Wilde'ın eserlerinden en sevilen 20 alıntı...
Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!
Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!
Sanatseverler buraya! İşte tarihin en yetenekli ressamlarından miras kalan, dünyanın en ünlü 20 tablosu...
Sanatseverler buraya! İşte tarihin en yetenekli ressamlarından miras kalan, dünyanın en ünlü 20 tablosu...
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı! Evlerin fiyatları ve hangi ilde kaç konut yapılacağı belli oldu
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı! Evlerin fiyatları ve hangi ilde kaç konut yapılacağı belli oldu
MİT duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
MİT duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Kaçınılan duygu ve düşüncelerin esiri olma durumu: Beyaz Ayı Sendromu
Kaçınılan duygu ve düşüncelerin esiri olma durumu: Beyaz Ayı Sendromu
Tevfik Göksu duyurdu! CHP'li İBB su fiyatlarına fahiş zam istiyor! Meclisi toplantıya çağırdılar
Tevfik Göksu duyurdu! CHP'li İBB su fiyatlarına fahiş zam istiyor! Meclisi toplantıya çağırdılar
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz"