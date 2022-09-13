Hindistan'da izleyenleri hayrete düşüren olay! Kulağına yılan giren kadının kurtarılma çalışmaları ağızları açık bıraktı!

Hindistan'da meydana gelen ve eşine az rastlanacak durumu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sarı renkte olduğu görülen ve sadece baş kısmının gözüktüğü yılanın kadının kulağının içinde görülmesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Kadının kulağındaki yılanın çıkarılma anı ise saniye saniye kamera ile kayda alındı.

"YILAN KULAĞA GİRDİ"

Hindistan merkezli bir sosyal medya yıldızı olan Chandan Singh tarafından 20.126 takipçisine gönderilen tuhaf Facebook klibinin başlığında "Yılan kulağa girdi" şeklinde bir paylaşım yapılarak gündem olan video paylaşılıyor.

DOKTOR BİR TÜRLÜ BAŞARILI OLAMADI

Çekilen videoda doktor olduğu görülen kişi kadının kulağındaki yılanı kurtarmaya çalışıyor ancak video boyunca pek de başarılı olamıyor. Cımbız ile yılanı olduğu yerden çıkarmaya çalışan doktor her seferin de yılanın tepkisi ile karşılaşıyor.