Hindistan’da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı

Hindistan'da 3 tekerlekli taksi ile çarpışan yolcu otobüsünün çukura düşmesi sonucu 27 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Maharaştra kentindeki Nashik bölgesinde bir otobüsle tuk tuk adı verilen 3 tekerlekli taksi çarpıştı. Yolcu otobüsü çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki çukura düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Kaynak: İHA