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  3. Hindistan'da korku filmlerini aratmayan görüntüler| Pandemi yıkıcı boyutlara ulaştı! Ganj Nehri'nde cesetler yüzüyor

Hindistan'da korku filmlerini aratmayan görüntüler| Pandemi yıkıcı boyutlara ulaştı! Ganj Nehri'nde cesetler yüzüyor

Pandemi ile mücadeleyi ağır şekilde geçiren Hindistan'da koronavirüs yıkıcı boyutlara ulaştı. Muson yağmurlarının yağmasıyla Ganj Nehri'nde cansız bedenler yüzmeye başladı.

Hindistan'da korku filmlerini aratmayan görüntüler| Pandemi yıkıcı boyutlara ulaştı! Ganj Nehri'nde cesetler yüzüyor

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan'da içler acısı görüntüler ortaya çıktı. Pandeminin kontrolden çıkmasıyla vaka ve ölüm oranlarında rekor kıran ülkede ölümler yıkıcı boyutlara ulaştı. 

YAĞMURLARLA ORTAYA ÇIKTI

Ülkede delta varyantının ortaya çıkması ile pandemi iyice engellenemez bir hale geldi. Hastalara müdahale etmekte zorluk yaşanırken, aynı zamanda artan ölüm oranları her şeyin kontrolden çıkmasına neden oldu. Zaten yüksek olan ölüm oranları delta varyantı ile birlikte daha da artış gösterdi. Can kayıplarının hızlı şekilde artması ile Ganj Nehri'nin kıyısına binlerce insan gömüldü. Ancak muso0n yağmurları ile birlikte cesetler gün yüzüne çıktı. Nehir üzerinde cansız bedenler yüzmeye başladı.

Hindistanda korku filmlerini aratmayan görüntüler| Pandemi yıkıcı boyutlara ulaştı! Ganj Nehrinde cesetler yüzüyor

CENAZE MASRAFLARI KARŞILANAMAYINCA NEHİR KENARINA GÖMDÜLER

Muson yağmurları ile birlikte cesetler gün yüzüne çıkarken,  Uzmanlar, virüsten resmi olarak kaydedilen 396.730 ölüme kıyasla Hindistan'ın ölüm oranının iki milyona yakın olabileceği konusunda uyardı. Hindistan'ın kuzey ve doğusundaki aileler ise salgının en yoğun olduğu Nisan ve Mayıs aylarında cenaze maliyetinin karşılanamadığını ifade etti. Artan ölüm oranlarının kontrolden çıkması ile cansız bedenler Ganj Nehri kıyılarına gömülmeye başladı. Yetkililerin tahminlerine göre Allahabad'daki Ganj boyunca 600 kadar cesedin gömüldüğü düşünülüyor.

Hindistanda korku filmlerini aratmayan görüntüler| Pandemi yıkıcı boyutlara ulaştı! Ganj Nehrinde cesetler yüzüyorHindistanda korku filmlerini aratmayan görüntüler| Pandemi yıkıcı boyutlara ulaştı! Ganj Nehrinde cesetler yüzüyorHindistanda korku filmlerini aratmayan görüntüler| Pandemi yıkıcı boyutlara ulaştı! Ganj Nehrinde cesetler yüzüyor

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