Hindistan'da Kovid-19 bulaşmayan Müslümanları kabul edeceğini açıklayan hastaneye tepki

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde özel bir hastanenin sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkan Müslümanlara hizmet vereceğini açıklaması tepkilere sebep oldu.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Meerut şehrindeki "Valentis" isimli özel onkoloji hastanesi, yerel bir gazeteye, Kovid-19 testi negatif çıkan Müslüman hastaların hastaneye kabul edileceğine ilişkin ilan verdi.

Sosyal medyada aralarında akademisyen, gazeteci ve doktorların bulunduğu yüzlerce kişi, "ayrıştırıcı" olarak nitelendirdikleri hastane yönetiminin ilanına tepki gösterdi.

Kullanıcılar, ülkede Müslümanlara yönelik nefret suçlarının arttığına dikkati çekti.

Gazeteci Rana Ayyub, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanenin ilanını paylaşarak, Hindistan'daki İslamofobiyi hatırlattı.

"Thewire" adlı Hindistan merkezli haber sitesinin kurucularından Siddharth Varadarajan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanenin ilanını "ayırımcı" olarak nitelendirerek, bu durumun Hindistan Anayasası'nın ihlali olduğunu vurguladı.

Öte yandan, polis, hastane sahibine yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hindistan'da mart ayı başında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde Kovid-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakmıştı.

Hükümet yanlısı televizyon kanalları, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve gazetecilerin aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar Müslümanları adeta hedef tahtası haline getirmişti.

Kaynak: AA