Hindistan Kovid-19'dan kırılıyor! Yeni rekor: 3 bin 689 kişi öldü

Koronavirüs salgını sürecince en çok kırılan ülkelerin başında gelen Hindistan'da Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasına göre ülkede koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti, 392 bin 488 de yeni koronavirüs vakası saptandı.

Toplamda ise vaka sayısı 19 milyon 557 bin 457'ye, ölenlerin sayısı 215 bin 542'ye ulaştı. Tedavisi devam eden hasta sayısı ise 3 milyon 349 bin 644'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan itibarıyla da 400 binin üzerine çıktı.

Vaka artışı ölümleri de arttırdı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan can kaybı sayısı, 27 Nisan sonrasında 3 bini aştı.

Sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan, dünya genelinde en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunmakta.