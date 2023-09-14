Hindistan’da Nipah virüsü alarmı: 2 ölü

Hindistan'da yarasa ve domuzların taşıdığı Nipah virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, temaslı olduğu belirlenen 706 kişiye ise test yapıldığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hindistan’da Nipah virüsü alarmı: 2 ölü

Hindistan'da yarasa ve domuzların taşıdığı Nipah virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, temaslı olduğu belirlenen 706 kişiye ise test yapıldığı belirtildi.

Hindistan'da Nipah virüsü nedeniyle yetkililer alarma geçti. Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde 30 Ağustos'tan bu yana iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından virüsün yayılmasını önlemek için 9 köyde okullar, iş yerleri kapatıldı, toplu taşıma seferleri ise askıya alındı. Biri çocuk 3 kişinin hastanede tedavisi devam ederken, temaslı olduğu belirlenen 153'ü sağlık çalışanı 706 kişiye test yapıldığı belirtildi.

Eyalet Başbakanı Pınarayi Vijayan yaptığı açıklamada, test yapılan temaslı sayısının artabileceğini ve karantina merkezleri oluşturulacağını söyledi. Vijayan, ilk vakanın tespit edildiği Kozhikode bölgesinde yaşayanlara 10 gün boyunca toplu alanlara gitmemeleri çağrısında bulundu.

Eyalet Sağlık Bakanı Veena George ise yaptığı açıklamada, "Enfekte kişilere temas edenleri takip etmeye ve semptomları olan herkesi izole etmeye odaklanıyoruz" dedi.

Nipah virüsü Malezya ve Singapur'da ilk kez 1999'da domuz çiftliklerinde çalışanlarda görülmüştü. İnsanlara yarasa veya domuzlardan bulaşarak yayılabilen virüs, doğrudan temas yoluyla ya da gıdaların tüketilmesiyle de bulaşabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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