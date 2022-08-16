Hindistan'da otobüs nehre düştü! 7 ölü 32 yaralı

Hindistan'da feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada otobüs nehre düştü. Meydana gelen kaza sonucunda 7 kişinin öldüğü 32 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

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Hindistan'da otobüs nehre düştü! 7 ölü 32 yaralı

Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında, içinde güvenlik güçlerinin bulunduğu araç nehre düştü. Otobüs şoförünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı açıklandı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan durumu ağır olan 8 kişi helikopterle askeri hastaneye sevk edildi. Yerel saatle 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, güvenlik güçlerinin Amarnath Tapınağı'ndaki görevlerini tamamlamalarının ardından Cemmu Keşmir'e döndükleri belirtildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu olayın ardından yaptığı açıklamada, baş sağlığı dileklerini iletti.

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