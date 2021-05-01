Hindistan'da şaşırtan görüntüler! Kocaları ölen Hintli kadınlar, acılarından putları kırdı!

Mutasyonların hızla yayılması ve toplu yapılan etkinlikler nedeniyle günlük vaka sayılarının 400 bine kadar çıktığı Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasına gelirken insanların yakıldığı krematoryumlarda yoğunluk yaşanıyor, yeni mezarlar kazılıyor.

ACILARINI PUTLARDAN ÇIKARDILAR

Zorlu günlerin yaşandığı ülkede koronavirüs salgını nedeniyle eşlerini kaybeden kadınlar, sinirlerini putlardan çıkardı. Putların kendilerini salgından koruyacaklarına inanan ancak bu beklentileri boşa çıkan Hintli kadınlar can kayıplarının artmasıyla birlikte putları kırmaya başladılar.

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