Hindistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 147'ye yükseldi

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan dağlık Chamoli bölgesinde meydana gelen sel felaketinin eriyen buzuldan kaynaklandığı ifade edildi.

Yetkililer, Dhauli Ganga Nehri üzerindeki Rishiganga Barajının sel sularını durduramadığını ve baraj ile çevredeki evlerin selden zarar gördüğünü belirtti.

HİNDİSTAN'DA SEL FELAKETİNDE YAKLAŞIK OLARAK 150 İNSANIN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Chamoli Bölgesi Acil Yardım (SDRF) yetkilileri, Ganga Nehri çevresinde yaşayan bölge sakinlerinin dikkatli olması için uyarıda bulundu. Yetkililer ayrıca dağlık bölgedeki büyük bir buzulun kırılarak nehir sularının seviyesini aniden yükselttiği ve sele neden olduğunu açıkladı.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre en az 150 insanın ölmesinden endişe edildiği belirtildi. Uttarakhand eyaletinin üst düzey yetkililerinden Om Prakash, “Yaşamını yitirenlerin sayısını henüz bilemiyoruz ama 100 ile 150 insanın ölmüş olabileceğinden endişe ediyoruz” açıklamasında bulundu.