Hindistan’da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter düştü: 3 ölü (2)

Hindistan'da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarparak düştü. Helikopterdeki 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti, ancak yetkililerin yaptığı açıklamada, 3 kişinin de öldüğü belirtildi.

Hindistan'da Uttarakhand eyaletindeki sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak düştü. Helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

DHA