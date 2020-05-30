Hindistan'da şoke eden olay! Maymunlar korona hastalarının kan örneklerini çaldı
Hindistan’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Pandemi hastanesinden bir grup maymun, koronavirüs (Covid-19) hastalarının kan örneklerini çaldı. Olay amatör kameralara saniye saniye yansıdı.
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30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:09
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