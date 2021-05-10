Hindistan'da Tamil Nadu, Racastan, Pondiçeri ve Karnataka da kapandı: Yeni varyantın etkisi durulmuyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, mutasyon virüs sebebiyle aettığı düşünülen vaka sayıları nedeniyle Tamil Nadu, Racastan, Pondiçeri ve Karnataka eyaletlerinde kapanma tedbirleri uygulanmaya başlandı.

24 MAYIS'A DEK SÜRECEK

Times of India'nın haberine göre, dört eyaletteki kapanma 24 Mayıs'a kadar sürecek. Birlik toprağı Delhi ile Uttar Pradeş ve Haryana eyaletlerinde uygulanmaya başlanan kapanma 17 Mayıs'a kadar uzatılırken, Uttarkand eyaletinde yarından itibaren 18 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kerala eyaletinde önceki gün 9 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Hindistan genelinde bir kapanma olmasa da söz konusu tedbirlerle başta vakaların yoğun olduğu eyaletler olmak üzere ülkenin büyük bölümünde kapanma ve karantina tedbirleri uygulanıyor olacak.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 366 bin 161 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 754 ölüm kaydedildi.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 662 bin 575’e, toplam can kaybı sayısı 246 bin 166'ya ulaştı.

Ülkede 3 milyon 745 bin 237 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan'da 5-8 Mayıs'ta günlük vaka sayısı 400 binin üzerine çıkmıştı. Virüse bağlı ölümler ise dün ve önceki gün 4 bini aşmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da son 24 saate 689 bin 652 aşı yapıldı. Ülkede aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 170 milyon 176 bin 703 bin doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

MUTASYON, AŞIYA DİRENÇLİ OLABİLİR

Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan mutasyonunun giderek yayılmasının vaka sayılarındaki tırmanışta etkili olduğu düşünülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "B.1.617" adı verilen virüs varyantına ilişkin, "Hindistan'daki salgının özellikleri bunun aşırı hızlı yayılan bir varyant olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkenin, mutasyonu "kaygı verici varyant" olarak tanımladığını, DSÖ'nün de bunu takip etmesini beklediğini ifade eden Hint doktor Swaminathan, "B.1.617'nin kaygı verici varyant sayılması olağan çünkü bulaşmayı arttıran bazı mutasyonlar içeriyor. Bunlar insan vücudunda enfeksiyon sonrası oluşan veya aşılama yoluyla üretilen antikorlara direnç oluşturabilir." uyarısında bulundu.