Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Indore şehrindeki tapınakta çatısı çöken kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı.

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Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı

Yetkililer, olayın Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda bulunan eski büyük kuyunun (bavdi) çatısının çökmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kurtarma çalışmalarının kuyu girişinin dar olması ve çamur nedeniyle zorlukla yürütüldüğünü kaydeden yetkililer, ordu personelinin de dahil olduğu 140 kişilik kurtarma ekibinin mahsur kalanları çıkarmak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

Görgü tanıkları, Tanrı Rama'ya yönelik festivalde tapınakta bulunan onlarca kişinin panikle çıkışa yönelmesi sonucu kuyunun çatısının çöktüğünü ifade etti.

Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı

CHOUHAN, OLAYIN SORUŞTURULMASI İÇİN TALİMAT VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bölge yetkilisi Ilayaraja T, "Şimdiye kadar 35 ceset çıkardık, kurtarma operasyonu halen devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yaptığı açıklamada, ölenlerin 33'ünün kimliğinin tespit edildiğini, bir kişinin kayıp olduğunu ve yaralanan 16 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Chouhan, olayın soruşturulması için talimat verdiğini söyledi.

Belediye yetkililerinin, ocak ayında güvenli olmadığı ve izinsiz yapıldığı gerekçesiyle kuyunun kapağının kaldırılmasını talep ettiği ancak tapınak yetkililerinin bu talebi dikkate almadığı açıklandı.

KAYNAK: AA

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