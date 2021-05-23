Hindistan'da yeni salgın Siyah Mantar: 219 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda hastanın gözleri alındı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yılı geride bırakırken son zamanlarda salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan'da yeni bir salgın ortaya çıktı.

Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısının 4 bini aştığı Hindistan'da resmi rakamlara göre vaka sayısı ise şimdiye dek a 25 milyon 496 binden fazla. Ancak geçtiğimiz günlerde The Economist isimli araştırma dergisinin yayımladığı bir makalede, Hindistan'da yalnızca 2021 yılının ilk 5 aylık sürecinde bir milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

BEYNE ULAŞMA RİSKİ SEBEBİYLE GÖZLERİ ALINDI

Koronavirüsten bu kadar fazla etkilenen ülkede bu kez de Siyah Mantar olarak bilinen Mukormikoz isimli göz hastalığı patlak verdi Kovid-19'un tetiklediği düşünülen hastalık sebebiyle şimdiye dek 219 kişi hayatını kaybetti. Hızla yaylan hastalığın beyne kadar ulaşma riski nedeniyle çok sayıda hastanın gözleri doktorlar tarafından ameliyatla alındı.

Mayıs ayı başlarında, Hindistan'daki doktorlar, 'siyah mantar' olarak da bilinen ve nadir görülen ölümcül enfeksiyon 'mukormikoz'daki artışla ilgili alarm vermeye başladı.

CNN'de yer alan habere göre, enfekte olanların çoğu, koronavirüs hastaları veya COVID-19'dan yakın zamanda iyileşmiş, bağışıklık sistemleri virüs tarafından zayıflatılmış veya diyabet gibi hastalık geçmişi olan kişilerdi.

SİYAH MANTAR NEDİR?

Siyah mantar, toprak gibi nemli ortamlarda bulunan küften kaynaklanır ve solunum sistemine saldırabilir. Bulaşıcı değildir ve insandan insana yayılmaz. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, bu mantarlar çoğu insan için zararlı değildir, ancak bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.

Hindistan'da KOVID-19'dan sonra yeni salgın: 219 kişi hayatını kaybettiSiyah mantar genellikle bir kişi mantar sporlarını soluduktan sonra sinüsleri veya akciğerleri etkiler. Ayrıca bir kesik veya yanık gibi bir yüzey yaralanmasının ardından bu yoldan da bulaşabilir. Semptomlar değişken olsa da yüz şişmesi, ateş ve ağızda siyah lezyonları olarak tanımlanabilir.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hastalık "Burnumuzun arkasında bulunan hava ceplerinde ve göz ile dişlerimiz arasında deri enfeksiyonu olarak kendini göstermeye başlıyor" dedi. Akciğerler ve hatta beyne yayılabileceği de ifade edildi. Burunda kararmaya, bulanık görmeye, göğüs ağrısına, nefes almada zorluklara ve kan öksürmesine yol açabileceği de vurgulandı.

CNN'e konuşan Mumbai'deki Breach Candy Hastanesi'nden Dr. Hemant Thacker, en şiddetli vakalarda, enfeksiyonun beyne ulaşması, görme kaybı görüldüğü belirtildi. Thacker "Kontrol edilmezse veya tedavi edilmezse,%20 ila % 50 arasında herhangi bir ölüm oranına sahip olabilir" diye ekledi.

SİYAH MANTARIN KOVİD-19 İLE BAĞLANTISI NEDİR?

Hindistan Sağlık Bakanlığı, bağışıklığı zayıflamış kişilerin enfeksiyona daha hassas olduğunu söyledi. KOVID-19 hastaları, diyabetik hastalar, steroid alan kişiler, kanser veya organ nakli gibi durumların da hastalığın ortaya çıkmasında etken olabileceği belirtiliyor.

Bakanlık, yoğun bakımlarda oksijen tedavisi gören KOVID-19 hastalarının, odalarda neme maruz kalmalarının ve uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.

Breach Candy Hastanesi'nden Thacker tek başına KOVID-19'un etken olamayacağını ekleyerek "Hindistan dünyanın diyabetik başkentidir. Mantarın yayıldığı tropikal iklimlerimiz var. Yani tüm bunlar siyah mantar salgınına yol açtı" dedi.

SİYAH MANTAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Siyah mantar, CDC'ye göre genellikle intravenöz olarak verilen ilaçlarla tedavi edilir. En yaygın ilaçlar, şu anda Hindistan'da salgınla mücadele etmek için kullanılan bir ilaç olan Amfoterisin B'dir. Ancak iyileşmeleri, hastalığın ne kadar erken teşhis ve tedavi edildiğine bağlıdır.

Hindistan'da Amfoterisin B'ye olan talep her geçen gün artıyor ancak zaten COVID-19 salgını ile mücadele eden ülkede hastaneler vaka sayısını tahmin etmediği için ilaçlar yetersiz kalıyor.

Mantarın beyne yayılma riskinin görüldüğü durumlarda ise genellikle göz alınarak büyük bir ameliyatla tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Ancak ülkede paniğe yol açan bu açıklamanın ardından bu durumun yalnızca kritik durumdakilere uygulandığı, normalde ise ilaçlı tedavi denendiği ifade ediliyor.