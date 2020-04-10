Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Eyalet Afet Yönetim Merkezinden (SDMA) yapılan açıklamada, SPS Nellore, Guntur ve Prakasam bölgelerinde, yağışlar sırasında düşen yıldırımların, 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Kaynak: AA