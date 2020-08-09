Hindistan'daki heyelanda ölü sayısı 43'e yükseldi

YENİ Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Ülke basınındaki haberlere göre, eyaletin İdukki bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle cuma günü meydana gelen heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polis yetkilileri, bölgede şimdiye kadar 43 cesedin çıkarıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Eyalette şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda cuma günü en az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Afetin etkili olduğu bölgede 20 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.