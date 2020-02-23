Hindistan'daki protestolarda iki grup arasında arbede

ANKARA (AA) - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protestolar, iki ayı aşkın süredir devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğusundaki Jafrabad Metro İstasyonu'nda Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe (CAA) karşı çoğunluğu kadın yüzlerce kişi dün geceden bu yana oturma eylemi düzenliyor.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacılarından Kapil Mishra öncülüğünde bir grup, CAA'yı desteklemek için öğleden sonra Jafrabad yakınlarında protesto eylemi düzenledi.

Yakın bölgelerde eylem düzenleyen iki grup arasında arbede çıktı, göstericiler birbirlerine taş ve sopa fırlattı.

Polis, göstericileri durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullandı, bazı göstericilerin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, Jafrabad ve Maujpur-Babarpur metro istasyonlarında giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı.

Bölgede çok sayıda ek güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Jafrabad Metro İstasyonu'nda CAA karşıtı protestocuların eylemi devam ediyor.

- Aligarh'ta internet hizmetleri askıya alındı

Uttar Pradeş eyaletinin Aligarh şehrinde de yasa karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, hava koşulları nedeniyle çadır kurmak istedi.

Çadır kurmalarına izin verilmemesi nedeniyle göstericilerle emniyet güçleri arasında arbede çıktı.

Güvenlik güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve lathi copu (Hindistan polisince kullanılan, bambudan yapılan uzun cop) ile müdahale etti.

Protestocular da taş ve sopa fırlattı, bir polis aracı ve motosikleti hasar gördü, bazı polisler yaralandı.

Yetkililer, şehir genelindeki internet hizmetinin yerel saatle 18.00'den itibaren askıya alındığını açıkladı.

- Müslümanlar, yasa kapsamının dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA