Kavga var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına saldırdılarCumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşuyor (CANLI)İngiltere Başbakanı Johnson'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı!İçel İdmanyurdu Spor - Erbaaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Hindistan'dan aşı için tüm insanlığa sözSakarya'da sağlık çalışanına makasla saldıran 5 şüpheli yakalandıErkek Milli Voleybol Takımından 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildiHalil Sezai'nin komşusundan baltalı fotoğraf açıklaması: Tamamen sahte!Afganistan'da sivillere bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralıDoktora tehdit: Kenti terk et yoksa beni katil edersin!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Hindistan'dan aşı için tüm insanlığa söz

Hindistan'dan aşı için tüm insanlığa söz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin aşı üretim ve dağıtım kapasitesini insanlığın bu krizle mücadelesinde herkese yardım etmek için kullanacağını belirtti.

Hindistan'dan aşı için tüm insanlığa söz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretim ve dağıtımında bütün ülkelere yardım etme sözü verdi. Modi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesajla hitap etti. Son 9 aydır dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini belirten Modi, bu süreçte BM'nin salgınla mücadelesinin etkinliğini sorgulayarak, örgütün reforma ihtiyaç duyduğunu ve ''dünyanın en büyük demokrasisi'' olarak tanımladığı ülkesinin BM'nin karar alma mekanizmalarında yer alması gerektiğini ifade etti.

Hindistan'dan aşı için tüm insanlığa söz

"MUHAFAZA İÇİN DE YARDIMCI OLACAK"

Modi, salgın sırasında Hindistan'ın 150'den fazla ülkeye ilaç gönderdiğini vurgulayarak, ''Dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak bugün uluslararası topluma bir güvence vermek istiyorum. Hindistan aşı üretim ve dağıtım kapasitesini insanlığın bu krizle mücadelesinde herkese yardım etmek için kullanacak.'' dedi.

Hindistan'dan aşı için tüm insanlığa söz

Hindistan'ın aşı geliştirme çalışmalarında son aşama olan 3. aşamaya geçtiğini kaydeden Modi, ''Hindistan tüm ülkelere aşının muhafazası için soğuk zincir geliştirme ve depolamada da yardımcı olacak.'' diye konuştu.

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT