Hindistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hindistan'ın Bayrağı Nasıldır?
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Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir. Ulusal marşları Jana Gana Mana'dır. Ülkede resmi dilleri İngilizce ve Hintçe oluşturur, ancak 22 adet tanınmış bölgesel dil de bulunur.
Hindistan'ın Başkenti?
“Yeni Delhi” şehri Hindistan'ın başkentidir.
Hindistan'ın Para Birimi Nedir?
“Rupi”Hindistan'ın para birimidir.
Hindistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Hindistan'ın telefon alan kodu : + 91
Hindistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Hindistan
Hindistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Yeni Delhi
Hindistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
India, Republic of
Hindistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
New Delhi
Hindistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Nôya Dilli - নয়াদিল্লী - Nôea Dilli - নয়াদিল্লী - New Delhi - Navī Dilhī - નવીદિલ્હી - Naī Dillī - नईदिल्ली - Nava Dehali - ನವದೆಹಲಿ - Dilī - دِلى - Navī Dillī - नवीदिल्ली - Nyūḍalhi - ന്യൂഡല്ഹി - Navī Dillī - नवीदिल्ली - - - Nūadillī - ନୂଆଦିଲ୍ଲ
Hindistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Bharôt - ভাৰত - Bharot - ভারত - India - Bhārat - ભારત - Bhārat, Hindustān - भारत, हिंदुस्तान - Bhārata - ಭಾರತ - Hindōstān - ہندوستان - Bhārat - भारत - Inḍya, Bhāratam - ഇന്ത്യ, ഭാരതം - Bhārat - भारत - Bhārat - भारत - Bharôtô - ଭାରତ - Bhārat, Hindustān - ਭ
Hindistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Assamca - (Assam alfabesi) - Bengali - (Bengali alfabesi) - İngilizce - Gujarati dili - (Gujarāti alfabesi) - Hindi - (Hint alfabesi) - Kannada dili - (Kannada alfabesi) - Kaşmiri - (Urdu alfabesi) - Konkani dili - (Devanagari) - Malayalam dili - (Malayal