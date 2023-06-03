Hindistan'ın Orissa eyaletinde feci tren kazası meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var

Dün Hindistan'ın Orissa eyaletinde, Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında bir yolcu treni ile bir yük treni arasında saat 19.20'de bir kaza meydana geldi.

Bu trajik olayda, 288 kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi de yaralandı. Hindistan'daki yerel basına göre, bu kazanın son 20 yılda ülkede gerçekleşen en büyük tren kazası olduğu belirtiliyor ve kayıpların sayısının artabileceği endişesi vardır.

Çok sayıda sefer iptal edildi

Çok sayıda kişinin öldüğü feci tren kazasında yaralıları kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Bu büyük kaza sebebiyle Hindistan çok sayıda tren seferini iptal ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Hindistanlı yetkililer, kafa kafaya çarpışan 2 trenin Coromandel Express ve Yashwatpur Howrah Express isimi trenler olduğunu paylaştı.

Kaza sebebi hakkında soruşturma başlatıldı

Shalimar Tren İstasyonu'ndan hareket eden Coromandel Express adlı yolcu treninin Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu bildirildi.

Orissa eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 200 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1.200'den fazla polis ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Jena, "Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz." şeklinde konuşarak kurtarma çalışmalarına odaklandıklarını ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti. Bu tür acil durumlarda, hızlı ve etkili bir müdahale önemli olduğundan, yetkililerin büyük çaba harcadığı ve gerekli kaynakları seferber ettikleri görülüyor. Kazanın sebebi üzerindeki soruşturma devam etmektedir ve aynı zamanda kaza sonucunda etkilenenlerin sağlık durumuyla ilgilenilmekte ve yardım hizmetleri sunulmaktadır.

Talihsiz Kaza

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, bir Twitter paylaşımında "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntüsünü ifade etti ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazayla ilgili olarak Demir Yolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin sağlanması için çalışıldığını belirtti.

Modi, kayıplarını yaşayan ailelere başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa diledi.

Hindistan’da her yıl demiryollarında yüzlerce kaza meydana geliyor.

Bu kazaların çoğunun insan hatası, teknik arızalar ve yetersiz ekipman nedeniyle olduğu belirtiliyor.