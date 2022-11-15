Hindistanlı adamın çaresiz dakikaları! İp sandığı pitonu boynuna dolayınca olanlar oldu!

Hindistan'da sarhoş bir şekilde nehre giren adamın kendini bilmez bir şekilde yaptığı şey az kalsın hayatını kaybetmesine neden oluyordu.

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Hindistan'da izleyenlerin yüreğini ağzına getirecek bir olay yaşandı. Sarhoş olduğu öğrenilen ve yanında bulunan iki çocukla nehre giren adam, sarhoşluğun etkisiyle girdiği nehirde dev bir şekildeki pitonu ip sanarak boynuna dolamaya çalıştı. O anlar ve can çekişmesi saniye saniye kaydedildi.

Hindistanlı adamın çaresiz dakikaları! İp sandığı pitonu boynuna dolayınca olanlar oldu!

PİTON SIMSIKI BOYNUNA SARILDI

İsminin Birjalal Ram Bhuiyan olduğu öğrenilen yaşlı adamın boynuna dev pitonu sardığını gören çocuklar hızlı bir şekilde talihsiz adamın yanına koşarak boynuna sardığı pitonu almaya çalıştılar. Çocukların korkulu bir şekilde pitondan ayırmaya çalıştığı adam çabaların sonuç vermemesi sonra nehre düştü.

Hindistanlı adamın çaresiz dakikaları! İp sandığı pitonu boynuna dolayınca olanlar oldu!

HAFİF YARALARLA KURTULDU

Kısa bir süre daha pitonla mücadele veren gençler en sonunda adamı kurtarmayı başardılar. Korku dolu anların yaşandığı olayda pitondan kurtulan hafif yaralarla bu durumdan kurtuldu. O anlar ise orada bulunan diğer kişiler tarafından kaydedildi.

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