Hindrek Ojamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hindrek Ojamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hindrek Ojamaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hindrek Ojamaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hindrek Ojamaa 12 Haziran 1995 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hindrek Ojamaa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Hindrek Ojamaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 3 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hindrek Ojamaa'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hindrek Ojamaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hindrek Ojamaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hindrek Ojamaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hindrek Ojamaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Levadia II

1 Mart 2013 yılında Kalju Nömme II

18 Temmuz 2014 yılında JK Tammeka

1 Ocak 2015 yılında Levadia

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2017 yılında JJK Jyväskylä

1 Ocak 2018 yılında VPS

1 Ocak 2020 yılında FC KTP

3 Ocak 2021 yılında Paide

Hindrek Ojamaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hindrek Ojamaa şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hindrek Ojamaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levadia Tallinn (-2010)

Estonya takımında 2 numaralı formasıyla 6 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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