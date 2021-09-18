Hindu ne demek, TDK'ya göre Hindu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hindu ne demek? Hindu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hindu kelimesi. Peki Hindu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hindu nedir, Hindu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hindu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hindu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HİNDU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hindu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hindu kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre Hindu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hindistan'ın resmî dili

- Hindistan'ın Mecusi halkından olan kimse



HİNDU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela.

