Hınkali, Gürcü mutfağına özgü bir tür mantı. İç malzemesi, çekilmiş ya da ince kıyılmış domuz ve sığır veya koyun eti karışımından hazırlanır. İnce açılmış hamur üzerine iç malzemesi konduktan sonra, hamur bohça gibi toplanır ve ucu sıkılır.

HİNGEL MANTI MALZEMELERİ

Hamuru için;

1 adet yumurta

3 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için;

4-5 adet patates (büyük boy)

1 tatlı kaşığı tuz

Kırmızı biber, karabiber

Sosu için;

1 kase yoğurt

3-4 diş sarımsak

2 çorba kaşığı tereyağ (isteğe göre azaltılabilir)

Kırmızı biber

HİNGEL MANTI TARİFİ VE YAPILIŞI