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Hingel nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Hıngel tarifi ve malzemeleri

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Hıngel yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Hıngel nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte tarifi

Hingel nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Hıngel tarifi ve malzemeleri

Hınkali, Gürcü mutfağına özgü bir tür mantı. İç malzemesi, çekilmiş ya da ince kıyılmış domuz ve sığır veya koyun eti karışımından hazırlanır. İnce açılmış hamur üzerine iç malzemesi konduktan sonra, hamur bohça gibi toplanır ve ucu sıkılır.

HİNGEL MANTI MALZEMELERİ

Hıngel nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Hıngel tarifi

Hamuru için;

  • 1 adet yumurta
  • 3 su bardağı un
  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İçi için;

  • 4-5 adet patates (büyük boy)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Kırmızı biber, karabiber
  • Sosu için;
  • 1 kase yoğurt
  • 3-4 diş sarımsak
  • 2 çorba kaşığı tereyağ (isteğe göre azaltılabilir)
  • Kırmızı biber

HİNGEL MANTI TARİFİ VE YAPILIŞI

  • Patatesleri soyarak haşlanmaya bırakalım.
  • Hamur için un karıştırma kabına alalım ve ortasını açarak yumurtayı kıralım.
  • Tuz ilave edip azar azar su dökelim ve sert bir hamur elde edelim.
  • Hazırladığımız hamuru nemli bezle örterek bir süre dinlendirelim.
  • Bu arada haşlanan patatesleri ezip içine tuz ve baharatları ilave ederek hazırlayalım.
  • Dinlenmiş hamuru 2 parçaya bölelim ve bir parçayı merdane yardımıyla açalım.
  • Açtığımız hamurdan eğer yuvarlak kalıbınız yoksa çay bardağı ile keselim.
  • Elde ettiğimiz yuvarlak parçalara 1 tatlı kaşığı patates koyarak uç kısımlarını birleştirip resimde ki gibi diğer uçları birbirine yapıştıralım ve tüm hamur için aynı işlemi yapalım.
  • Kaynayan bol su da (büyük tencere iyi bir seçim olacaktır) yaklaşık 40 dk ara ara karıştırıp kontrol ederek pişirelim.
  • Bu arada yoğurt bir miktar su ile açılıp boza kıvamına getirildikten sonra sarımsak sıkılıp hazır edilir.
  • Süzdüğümüz hingelleri servis tabağına alarak önce yoğurt ardından yaktığımız kırmızı biber dökülüp servis edilir.
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