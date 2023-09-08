Hınıs Başköy Barajı’nda hedef 2026

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Hınıs Başköy Barajı’nda hedef 2026

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması ile 205 Bin 350 dekar sulama işi çalışmaları hızla devam ediyor. Sulama şebekesinde imalatlarının devam ettiği projede % 13 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi. Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi yapım çalışmalarının, 2026 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi yapım çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta," inşaatta 2 adet regülatör imalatı, 2 adet tünel imalatı ve 10.000 metre sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. 2026 ilk ayları ile birlikte projeyi bitirip, 205 Bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Erzurum'a yılda 1 Milyar 26 milyon 750 Bin lira ek gelir imkanı"

205 Bin 350 dekar araziye can suyu verecek Hınıs Başköy Barajı Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta " Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi sayesinde modern sulama ile tanışacak 205 Bin 350 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 Milyar 26 milyon 750 Bin lira daha fazla kazanacak" dedi.

Hınıs Başköy Barajı’nda hedef 2026

Hınıs Başköy Barajı’nda hedef 2026

Hınıs Başköy Barajı’nda hedef 2026

Hınıs Başköy Barajı’nda hedef 2026

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çılgın projesi için destek bekliyor
Çılgın projesi için destek bekliyor
Bu da ’En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması’
Bu da ’En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması’
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!