Hınıs Başköy Barajı’nda hedef 2026

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması ile 205 Bin 350 dekar sulama işi çalışmaları hızla devam ediyor. Sulama şebekesinde imalatlarının devam ettiği projede % 13 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi. Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi yapım çalışmalarının, 2026 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi yapım çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta," inşaatta 2 adet regülatör imalatı, 2 adet tünel imalatı ve 10.000 metre sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. 2026 ilk ayları ile birlikte projeyi bitirip, 205 Bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Erzurum'a yılda 1 Milyar 26 milyon 750 Bin lira ek gelir imkanı"

205 Bin 350 dekar araziye can suyu verecek Hınıs Başköy Barajı Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta " Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi sayesinde modern sulama ile tanışacak 205 Bin 350 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 Milyar 26 milyon 750 Bin lira daha fazla kazanacak" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)