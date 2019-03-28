Hınıs’ta ‘Süt Sığırcılığı Eğitimi’ tamamlandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında Hınıs Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan "Hınıs İlçesinde Süt Sığırcılığı Eğitimi" isimli projede başarılı olan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Toplantı öncesinde, Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Program Yönetimi Birimi Başkanı ve Ajans uzmanları Hınıs Kaymakamı Osman Ak'ı makamında ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar ve Ajans faaliyetlerinin konuşulduğu ziyarette, Hınıs ilçesinde yapılabilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hınıs Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törene, Hınıs Kaymakamı Osman Ak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Erçişli, Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Hınıs Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Serkan Yıldırım katıldı.

Sertifika töreninde söz alan Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen, KUDAKA'nın Hınıs ilçesinde yapmış olduğu projeler hakkında bilgiler verdi. İlçede gerçekleştirilen çalışmaları diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi Ajansın da tüm imkânlarını seferber ederek desteklediğini ifade eden Demirdöğen, bundan sonra da yapılacak olan çalışmalara azami katkılarını sunacaklarını, Atatürk Üniversitesi ile birlikte ilçede gerçekleştirilecek olan tarımsal projeler başta olmak üzere halen desteklenmekte olan turizm projesinin de devam ettiği söyledi.

Proje kapsamında, 110 erkek ve 46 kadın yetiştiricinin katıldığı "süt sığırcılığı" eğitimleri, Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden iki, Ziraat Fakültesi'nden iki ve Gıda Mühendisliği bölümünden bir olmak üzere toplam beş öğretim üyesi tarafından verildi.

Kaynak: İHA