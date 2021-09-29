Hint Armudu ne demek, TDK'ya göre Hint Armudu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint armudu ne demek? Hint armudu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint armudu kelimesi. Peki Hint armudu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint armudu nedir, Hint armudu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hint armudu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hint armudu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HİNT ARMUDU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint armudu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint armudu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mersingillerden, sıcak bölgelerde yetişen, meyvesi yenen, tahtası sert bir ağaç (Psidium)

