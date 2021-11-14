Hint Çiçeği ne demek, TDK'ya göre Hint Çiçeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint çiçeği ne demek? Hint çiçeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint çiçeği kelimesi. Peki Hint çiçeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint çiçeği nedir, Hint çiçeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNT ÇİÇEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint çiçeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint çiçeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hindistan'a özgü bir tür çiçek

