Hint Darısı ne demek, TDK'ya göre Hint Darısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint darısı ne demek? Hint darısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint darısı kelimesi. Peki Hint darısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint darısı nedir, Hint darısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNT DARISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint darısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint darısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buğdaygillerden, Doğu ülkelerinde ekilen, taneleri yenilen, darıya benzeyen bir bitki (Sorghum vulgare)

