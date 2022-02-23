Hint Fıstığı ne demek, TDK'ya göre Hint Fıstığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint fıstığı ne demek? Hint fıstığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint fıstığı kelimesi. Peki Hint fıstığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint fıstığı nedir, Hint fıstığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNT FISTIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint fıstığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint fıstığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kürkas

