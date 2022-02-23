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Hint Fıstığı ne demek, TDK'ya göre Hint Fıstığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hint Fıstığı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hint Fıstığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint Fıstığı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hint Fıstığı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hint Fıstığı ne demek, TDK'ya göre Hint Fıstığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint fıstığı ne demek? Hint fıstığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint fıstığı kelimesi. Peki Hint fıstığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint fıstığı nedir, Hint fıstığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HİNT FISTIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint fıstığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint fıstığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kürkas

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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