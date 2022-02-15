Hint Fulü ne demek, TDK'ya göre Hint Fulü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint fulü ne demek? Hint fulü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint fulü kelimesi. Peki Hint fulü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint fulü nedir, Hint fulü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNT FULÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint fulü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint fulü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyaz renkli bir tür nilüfer, Mısır fulü (Nelubrium)

