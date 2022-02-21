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Hint Kirazı ne demek, TDK'ya göre Hint Kirazı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hint Kirazı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hint Kirazı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint Kirazı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hint Kirazı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hint Kirazı ne demek, TDK'ya göre Hint Kirazı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint kirazı ne demek? Hint kirazı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint kirazı kelimesi. Peki Hint kirazı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint kirazı nedir, Hint kirazı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HİNT KİRAZI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint kirazı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint kirazı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde, yenilebilen meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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