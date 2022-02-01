Hint Leylağı ne demek, TDK'ya göre Hint Leylağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hint leylağı ne demek? Hint leylağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hint leylağı kelimesi. Peki Hint leylağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hint leylağı nedir, Hint leylağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNT LEYLAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hint leylağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hint leylağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oya ağacı

