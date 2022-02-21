Hinterlant ne demek, TDK'ya göre Hinterlant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hinterlant ne demek? Hinterlant TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hinterlant kelimesi. Peki hinterlant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hinterlant nedir, hinterlant kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNTERLANT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hinterlant kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hinterlant kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre hinterlant kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç bölge

- Arkabahçe

