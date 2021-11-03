Hiperbol ne demek, TDK'ya göre Hiperbol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hiperbol ne demek? Hiperbol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hiperbol kelimesi. Peki hiperbol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hiperbol nedir, hiperbol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİPERBOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hiperbol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hiperbol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hiperbol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir düzlem üzerinde odak adı verilen iki durağan noktadan uzaklıklarının farkı durağan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğri

