Hiperboloidal ne demek, TDK'ya göre Hiperboloidal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hiperboloidal ne demek? Hiperboloidal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hiperboloidal kelimesi. Peki hiperboloidal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hiperboloidal nedir, hiperboloidal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİPERBOLOİDAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hiperboloidal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hiperboloidal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hiperboloidal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hiperboloit biçiminde olan

