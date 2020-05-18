Hipertansiyona dikkat

İskenderun Gelişim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ender Çolakoğlu, yüksek kan basıncı anlamına gelen hipertansiyonun önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, tansiyonun kontrol altına alınmadığı takdirde ölümcül sonuçlara yol açabildiği uyarısında bulundu.

Uzm. Dr. Çolakoğlu yaptığı açıklamada, hipertansiyonun, kan basıncının yüksek olması şeklinde ifade edildiğini belirterek,

"Damarımızda akan kanın, damar duvarımıza uyguladığı kan basıncı sonucunda, ölçtüğümüz kan basıncının, 135'e 90'ın üzerinde olması durumuna yüksek tansiyon diyoruz. Bu durumun üzerinde olan hastalara hipertansiyon tanısı koyup, tedavi önerilerinde bulunuyoruz. Birçok hastalıkta hedef değerler farklı olmakla birlikte; büyük tansiyon 110- 120, küçük tansiyon ise 70-80 aralığında tutulmasını ana hedef olarak belirliyoruz. Hipertansiyonun belirtileri bazen çok belirgin olabileceği gibi, bazen de tansiyon çok yüksek olmasına rağmen, hiçbir şikayet görülmeyebilir. Ense kısmındaki zonklayıcı baş ağrıları, hipertansiyonun en belirgin şikayetidir. Yine ateş basması, yüzde kızarıklık, halsizlik gibi şikayetler de hipertansiyonun belirtileri arasındadır. Dünyada en çok ölümlere neden olan; kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları ve bunların temelinde yatan en önemli risk faktörlerinden birisi de hipertansiyondur. Hipertansiyon, uzun dönemde sıkıntılara neden olabileceği gibi, kısa dönemde de ani hayatı tehdit eden; beyin kanamalarına, aort damarlarının yırtılmasına, kalp yetmezliklerine, kalp krizlerine neden olabilmektedir. Dolayısıyla damar sağlığımızı korumamız için, kan basıncımızın normal sınırlar içerisinde olması gerekmektedir. Bu nedenle hipertansiyon mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Baş ağrısı, aile öyküsü, halsizlik gibi belirtileri olan hastalar, hipertansiyonunun değerlendirilmesi açısından mutlaka hekime başvurmalıdır" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün hipertansiyon hastalarında daha ciddi seyrettiğini ifade eden Uzm. Dr. Ender Çolakoğlu, "Korona virüs enfeksiyonu raporlarına göre, hipertansif hastaların bu rahatsızlığı daha ağır seyrettiği gözlemlenmiştir. Bu durum, göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Hala etkisini kaybetmeyen korona virüs nedeniyle; hipertansiyon hastalarımızın sosyal mesafelerini korumalarını, izolasyona ve hijyene daha fazla dikkat etmelerini öneriyor, önlem kurallarına dikkatle uymaları gerektiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA