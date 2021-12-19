Hipostaz ne demek, TDK'ya göre Hipostaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hipostaz ne demek? Hipostaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hipostaz kelimesi. Peki hipostaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hipostaz nedir, hipostaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİPOSTAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hipostaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hipostaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hipostaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum



HİPOSTAZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hristiyanlık inanışına göre Tanrı kavramında üç hipostaz vardır: Baba, oğul ve kutsal ruh.

