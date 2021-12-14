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Hipotez ne demek, TDK'ya göre Hipotez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hipotez kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hipotez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hipotez nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hipotez kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hipotez ne demek, TDK'ya göre Hipotez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hipotez ne demek? Hipotez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hipotez kelimesi. Peki hipotez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hipotez nedir, hipotez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HİPOTEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hipotez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hipotez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hipotez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Varsayım

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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