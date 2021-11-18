Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

Hırdavat malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde her türlü hırdavat malzemesini müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 3.600- TL’dir. En düşük Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışa sunulacak hırdavat malzemelerini reyonlara yerleştirmek,

b) Müşterilere almak istedikleri ürünlerle ilgili bilgi vermek,

c) Müşteriye ürününün fiyatı ile ilgili bilgi vermek ve karar vermelerine yardımcı olmak,

d) Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek, fatura, sevk irsaliyesi ya da yazar kasa fişini kesmek,

e) Satışı yapılan ürünlerin, garanti belgelerini doldurmak,

f) Satışı yapılan ürünlerin kullanımları hakkında müşterilere bilgiler vermek,

g) Satışını gerçekleştirdiği ürünü müşteriye teslim etmek,

h) Müşterinin şikâyetlerini gidermek, gideremediği şikâyetleri ilgililere bildirmek,

i) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5223.30 olarak belirlenmiştir

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