Hırdavatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hırdavatçı görev tanımı nedir, Hırdavatçı ne iş yapar, Hırdavatçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hırdavatçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hırdavatçı Tanımı;

__

Hırdavatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hırdavatçı Maaşları

Hırdavatçı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hırdavatçı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hırdavatçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.13

Meslek Adı :

Hırdavatçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi işletmesinde hırdavat malzemelerinin perakende ticaretini yapan, mahiyetinde çalıştırdığı işçileri sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hırdavatçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satılabilecek mal çeşidinin kalite ve miktarını tespit etmek, b) Toptancı ve imalatçı firmalarla temasa geçerek en uygun şartlarla mal satın almak,

c) İşletme personelini sevk ve idare etmek,

d) Envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak, tutulmasını sağlamak,

e) Perakende ticaret satışının vergi işlemlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak,

f) Defolu, hatalı ürünlerin ayrılmasını ve ilgili firmaya iadesini sağlamak/yapmak,

g) Stokları kontrol etmek, eksilen ürünlerin siparişini vermek,

h) Yeni çıkan hırdavat malzemelerini dükkanına getirtmek, piyasayı takip etmek,

i) Büyük şirketlerin, resmi dairelerin hırdavat ihtiyaçlarını sağlamak için ihalelere katılmak,

j) Satılan ürünlerle ilgili tanıtım broşürlerini müşterilerin görebileceği şekilde asmak, astırmak,

k) Makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,

l) Malları tüketici beğenisine uygun şekilde teşhir etmek, ettirmek,

m) Müşterilere almak istedikleri ürünlerle ilgili bilgi vermek,

n) Müşteriye ürününün fiyatı ile ilgili bilgi vermek ve karar vermelerine yardımcı olmak,

o) Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek, fatura, sevk irsaliyesi ya da yazar kasa fişini kesmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?