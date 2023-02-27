Hiroaki Okuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroaki Okuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroaki Okuno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroaki Okuno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroaki Okuno 14 Ağustos 1989 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 奥埜 博亮 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroaki Okuno Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Hiroaki Okuno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hiroaki Okuno'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroaki Okuno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroaki Okuno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hiroaki Okuno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroaki Okuno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Sendai Uni

26 Mayıs 2009 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2011 yılında Sendai Uni

1 Şubat 2012 yılında Vegalta Sendai

19 Temmuz 2013 yılında V-V. Nagasaki

31 Ocak 2015 yılında Vegalta Sendai

4 Ocak 2019 yılında Cerezo Osaka

Hiroaki Okuno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroaki Okuno şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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