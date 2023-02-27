Hirokazu İshihara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hirokazu İshihara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hirokazu İshihara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hirokazu İshihara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hirokazu İshihara 26 Şubat 1999 tarihinde Fujisawa, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石原 広教 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hirokazu İshihara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hirokazu İshihara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Hirokazu İshihara'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hirokazu İshihara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hirokazu İshihara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hirokazu İshihara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hirokazu İshihara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2019 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2020 yılında Shonan Bellmare

Hirokazu İshihara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hirokazu İshihara şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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