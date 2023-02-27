Hiroki Akiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Akiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroki Akiyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroki Akiyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroki Akiyama 9 Aralık 2000 tarihinde ---, Gunma şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 秋山 裕紀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroki Akiyama Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Hiroki Akiyama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Hiroki Akiyama'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroki Akiyama Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hiroki_official25/

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Hiroki Akiyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroki Akiyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Hiroki Akiyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroki Akiyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Albirex Niigata

15 Eylül 2020 yılında a. cl. Numazu

28 Ekim 2020 yılında Albirex Niigata

14 Ağustos 2021 yılında Kagoshima Utd.

31 Ocak 2022 yılında Albirex Niigata

Hiroki Akiyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroki Akiyama şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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