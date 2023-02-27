Hiroki Fujiharu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Fujiharu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroki Fujiharu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroki Fujiharu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroki Fujiharu 28 Kasım 1988 tarihinde Higashiosaka, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤春 廣輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroki Fujiharu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Hiroki Fujiharu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2011 tarihinde katılmıştır. Hiroki Fujiharu'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroki Fujiharu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroki Fujiharu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.15 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hiroki Fujiharu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroki Fujiharu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Gamba Osaka

Hiroki Fujiharu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroki Fujiharu şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hiroki Fujiharu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Osaka Kusaka Soccer Shonendan, Osaka EXE '90 FC Jr (2001-2003), Tokai University Hirakata HS (2004-2006), Osaka University of Health and Sport Sciences (2007-2010)

Japonya takımında 27 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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