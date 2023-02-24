Hiroki Harada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Harada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroki Harada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroki Harada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroki Harada 23 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 原田 拓季 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroki Harada Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hiroki Harada'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hiroki Harada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroki Harada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hiroki Harada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroki Harada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Chukyo Univ.

1 Ağustos 2019 yılında Chukyo Univ. I

1 Şubat 2021 yılında Chukyo Univ.

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

5 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic

Hiroki Harada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroki Harada şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Nagoya Grampus, Chukyo University

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.