Hiroki İikura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki İikura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroki İikura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroki İikura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroki İikura 1 Haziran 1986 tarihinde ---, Aomori şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 飯倉 大樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroki İikura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hiroki İikura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hiroki İikura'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroki İikura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hiroki21ikura/

Hiroki İikura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroki İikura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hiroki İikura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroki İikura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2005 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2006 yılında Rosso Kumamoto

31 Ocak 2007 yılında Yokohama F. M.

26 Temmuz 2019 yılında Vissel Kobe

9 Şubat 2023 yılında Yokohama F. M.

Hiroki İikura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroki İikura şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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