Hiroki Mawatari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Mawatari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroki Mawatari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroki Mawatari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroki Mawatari 16 Ağustos 1994 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 馬渡 洋樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroki Mawatari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hiroki Mawatari'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroki Mawatari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroki Mawatari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hiroki Mawatari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroki Mawatari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında N.I.F.S. Kanoya

1 Şubat 2017 yılında Ehime FC

12 Temmuz 2019 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2020 yılında Ehime FC

1 Şubat 2020 yılında Kawasaki Front.

21 Mart 2020 yılında Fagiano Okayama

1 Nisan 2022 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2023 yılında Fagiano Okayama

1 Şubat 2023 yılında Shonan Bellmare

Hiroki Mawatari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroki Mawatari şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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