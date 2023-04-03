Hiroki Okui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Okui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroki Okui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroki Okui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroki Okui 27 Haziran 1999 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 奥井 大貴 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroki Okui Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Hiroki Okui'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hiroki Okui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroki Okui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hiroki Okui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroki Okui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Ritsumeikan Uni

Hiroki Okui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroki Okui şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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