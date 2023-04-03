Hiroki Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Sakai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hiroki Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hiroki Sakai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hiroki Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Sakai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroki Sakai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroki Sakai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroki Sakai 12 Nisan 1990 tarihinde Nakano, Nagano şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 酒井 宏樹 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroki Sakai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Hiroki Sakai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hiroki Sakai'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroki Sakai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hi04ro30ki

http://www.instagram.com/hiroki.sakai_19/

Hiroki Sakaiboyu ve yaşı kaç

Hiroki Sakai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroki Sakai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hiroki Sakai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroki Sakai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Kashiwa Reysol

1 Temmuz 2009 yılında Mogi Mirim

30 Kasım 2009 yılında Kashiwa Reysol

1 Temmuz 2012 yılında Hannover

1 Temmuz 2016 yılında Marsilya

12 Temmuz 2021 yılında Urawa Reds

Hiroki Sakai kimdir

Hiroki Sakai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroki Sakai şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kashiwa Mighty FC (1999-2002), Kashiwa Reysol (01/2003-12/2008)

Hiroki Sakai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 75 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Hiroki Sakai nereli

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